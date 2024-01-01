Эксклюзив 01 января 2024, 21:22 Авария с участием восьми машин произошла на северо-востоке Москвы Восемь машин попали в ДТП на проспекте Мира в Москве

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Массовое ДТП произошло в Алексеевском районе Москвы на Проспекте Мира. Участниками аварии стали восемь автомобилей, сообщил источник «360» в экстренных службах. Кадры с места попали в распоряжение издания.

Информация о дорожном происшествии поступила в 19:29. По предварительным данным, в районе станции метро «Алексеевская» столкнулись две машины.

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После удара потерявшие управление автомобили протаранили шесть припаркованных транспортных средств. На месте работают правоохранители спасатели. Медицинская помощь оказали двум участникам ДТП.

Сотрудники ГИБДД временно перекрыли одну полосу общественного транспорта. Движение в сторону Московской области осуществляется по четырем полосам.

Ранее в Северо-Восточном административном округе Москвы легковой автомобиль сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.