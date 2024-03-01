Происшествия 01 марта 2024, 19:53 Авария оставила дома в центре Севастополя без света Вице-губернатор Севастополя Горлов заявил о ремонте электросети в центре города РИА «Новости»

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Центральная часть Севастополя осталась без света из-за аварии. Ремонтная бригада уже выехала на место. Об этом жителей города предупредил в своем Telegram-канале вице-губернатор правительства города Евгений Горлов.

Он добавил, что время ремонта может занять от 15 минут до двух часов. Пока рабочие занимаются восстановлением электросети, потребителей подключили к резервным источникам электроснабжения.

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«Время на устранение технологического нарушения — от 15 минут до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», — написал Горлов.

В середине января авария на Балаклавской тепловой станции оставила без света несколько городов Крыма и часть Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что из-за ложного срабатывания газового оборудования отключились сразу два энергоблока.

Прибывшие на место аварийные бригады в течение часа провели перезапуск станции, вернув свет в дома жителей.