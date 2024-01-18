Происшествия 18 января 2024, 19:24 Аварийное отключение Балаклавской ТЭС оставило без света часть Крыма и Севастополь Аксенов и Развожаев сообщили об аварийном отключении Балаклавский ТЭС

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Города Крыма и часть Севастополя остались без света из-за аварийного отключения Балаклавский тепловой электростанции. Об этом глава республики Сергей Аксенов и губернатор города Михаил Развожаев сообщили в своих Telegram-каналах.

Глава Крыма заявил, что работы по восстановлению подачи электроэнергии в дома жителей уже начались.

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«В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена», — написал Аксенов.

По данным местных пабликов, без света остались Феодосия, Керчь, Джанкой и Красноперекопск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что по предварительной информации на Балаклавской ТЭС произошло ложное срабатывание газового оборудования, что повлекло отключение двух энергоблоков станции.

«Отключены потребители Балаклавы, бухт Казачья, Камышовая и Фиолент, центральная часть города, улицы Ленина и Большая Морская», — написал он.

Развожаев добавил, что в течении часа энергоснабжение восстановят. А вскоре со ссылкой на Севастопольэнерго сообщил, что свет появился во всем городе.