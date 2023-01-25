Общество 25 января 2023, 07:26 Власти Саратова пообещали, что горячую воду и тепло после устранения аварии дадут в течение дня Мэрия Саратова: энергетики устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей РИА «Новости»

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Энергетики Саратова устранили аварию на теплосетях, которая оставила без горячей воды и тепла свыше 50 тысяч человек в многоквартирных домах. Горячее водоснабжение и теплоснабжение появится у саратовцев уже в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в своем Telegram-канале.

«По информации ПАО „Т Плюс“, в настоящее время ремонтные работы завершены, идет заполнение системы. По оперативным данным, подача отопления и горячего водоснабжения будет налажена в течение дня», — сказано в сообщении.

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Утром 25 января столбики термометров в городе показывают -14 градусов мороза.

По данным региональной прокуратуры, авария на теплосетях произошла на улице Навашина. Она затронула более 80 тысяч многоквартирных домов с населением свыше 24 тысяч человек и шесть объектов социальной сферы. Также в зоне пониженных параметров подачи тепла оказались более 160 многоквартирных домов с 26 тысячами человек и 16 объектов социальной сферы.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко дал распоряжение начать проверку. Глава Саратова Лада Мокроусова заявила, что горячую воду и отопление отключили еще утром 24 января. Об этом написало РИА «Новости».