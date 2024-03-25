Происшествия 25 марта 2024, 01:22 Авария на высоковольтной линии в Нижнем Новгороде привела к взрыву Шалабаев: взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за аварии на высоковольтной лини Freepik

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В Нижнем Новгороде произошел взрыв из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

«Произошла техническая авария на высоковольтной линии 110 Вольт», — уточнил он.

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Потребители в микрорайоне Сортировочный, где случился инцидент, не пострадали. Подача электроснабжения не прерывалась, так как система в автоматическом режиме перешла на резервную схему работы.

К устранению последствий неисправности приступили специалисты ПАО «Россети».

Харьков пережил атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Аварийным бригадам потребуется время на устранение серьезных последствий. Город полностью отключили от электричества. Перестали работать светофоры, приостановилось водо- и теплоснабжение.