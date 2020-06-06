Aston Martin вылетел на тротуар на Новом Арбате. За рулем был топ-менеджер авиакомпании «Сибирь». Видео

Спорткар Aston Martin вылетел на тротуар на Новом Арбате в центре Москвы. За рулем находился топ-менеджер авиакомпании «Сибирь» Павел Воронин, сообщает корреспондент «360». В результате никто не пострадал, уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел около 01:25 мск возле кинотеатра «Художественный», который находится на реконструкции. Здание обнесено ограждением.

Воронин занимает пост заместителя гендиректора по информационным технологиям. По словам охранника топ-менеджера, тот ехал один.

Причиной аварии, судя записям с камер видеонаблюдения, стало превышение скорости. Водитель не справился с управлением, его спорткар снес часть подземного перехода у станции метро Арбатская и бетонный блок. Тормозного пути на месте аварии не было видно. От удара у машины оторвало колесо.

Сам Воронин после составления протокола уехал с места ДТП.

Ранее в Башкирии пьяный водитель укусил сотрудника ГИБДД, прибывшего на место аварии — автомобиль съехал в кювет. Хозяин машины вел себя агрессивно и пытался натравить на сотрудников свою собаку, а затем пустился бежать. Когда инспекторы ДПС догнали мужчину и надели ему наручники, он укусил одного из них.