Aston Martin вылетел на тротуар на Новом Арбате. За рулем был топ-менеджер авиакомпании «Сибирь». Видео
Инцидент произошел около 01:25 мск возле кинотеатра «Художественный», который находится на реконструкции. Здание обнесено ограждением.
Воронин занимает пост заместителя гендиректора по информационным технологиям. По словам охранника топ-менеджера, тот ехал один.
Причиной аварии, судя записям с камер видеонаблюдения, стало превышение скорости. Водитель не справился с управлением, его спорткар снес часть подземного перехода у станции метро Арбатская и бетонный блок. Тормозного пути на месте аварии не было видно. От удара у машины оторвало колесо.
Сам Воронин после составления протокола уехал с места ДТП.
Ранее в Башкирии пьяный водитель укусил сотрудника ГИБДД, прибывшего на место аварии — автомобиль съехал в кювет. Хозяин машины вел себя агрессивно и пытался натравить на сотрудников свою собаку, а затем пустился бежать. Когда инспекторы ДПС догнали мужчину и надели ему наручники, он укусил одного из них.