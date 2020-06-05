05 июня 2020, 20:28
Пьяный водитель укусил сотрудника ГИБДД в Башкирии
В Башкирии водитель в состоянии алкогольного опьянения укусил сотрудника ГИБДД за руку. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, водитель съехал в кювет. ДТП произошло на улице Максима Горького в Уфе. На местро аварии прибыли сотрудники полиции. Хозяин автомобиля вел себя агрессивно и пытался натравить пса на сотрудников правоохранительных органов, после чего начал убегать.
Инспекторы ДПС догнали «бегуна», отвели к машине и надели наручники. В этот момент водитель укусил одного из сотрудников.
По данным МВД, правонарушитель ранее был лишен водительских прав за похожий инцидент.