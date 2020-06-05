    05 июня 2020, 20:28

    Пьяный водитель укусил сотрудника ГИБДД в Башкирии

    Анастасия Кременчугская

    В Башкирии водитель в состоянии алкогольного опьянения укусил сотрудника ГИБДД за руку. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Будучи в состоянии алкогольного опьянения, водитель съехал в кювет. ДТП произошло на улице Максима Горького в Уфе. На местро аварии прибыли сотрудники полиции. Хозяин автомобиля вел себя агрессивно и пытался натравить пса на сотрудников правоохранительных органов, после чего начал убегать.

    Инспекторы ДПС догнали «бегуна», отвели к машине и надели наручники. В этот момент водитель укусил одного из сотрудников.

    По данным МВД, правонарушитель ранее был лишен водительских прав за похожий инцидент.