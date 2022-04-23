Огненный вечер пятницы. Индусы почтили богиню Кали и забросали себя горящими палками

Индусы провели фестиваль Агни Кхели и почтили богиню Кали. Видео с торжества опубликовали местные YouTube-каналы.

Мероприятие было огненным во всех смыслах этого слова. Индусы отлично повеселились и исполнили главный ритуал праздника. Чтобы почтить богиню Кали, они кидали друг в друга горящими брусками. О пострадавших пока не сообщается.

Фестиваль Агни Кхели проходит в апреле. Он считается традиционным мероприятием региона Мангалора. Участники приходят только в набедренных повязках и бросаются друг в друга пылающими предметами. Таким образом они почитают богиню индусского пантеона Кали. Ее называют грозой демонов и защитницей богов.

Мероприятие считается одним из основных праздников в Индии. Другой фестиваль — Холи — стал популярным далеко за пределами родины. Его проводят летом. Участники мероприятия бросаются друг в друга пакетиками с цветным порошком. В Одинцовском городском округе такой праздник прошел в июне прошлого года. Жители Кубинки раскрасили друг друга в яркие цвета, потанцевали под музыку и поучаствовали в конкурсах.