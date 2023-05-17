Москва 17 мая 2023, 19:24 Минометный снаряд времен Второй мировой нашли у АЗС в Зеленограде Shot: минометный снаряд времен ВОВ обнаружили у АЗС в Зеленограде РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Зеленограде, рядом с автозаправкой, нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Боеприпас обнаружили около заправочной станции. О подозрительной находке сразу сообщили в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники полиции и саперы. Территорию оцепили.

Реклама

Позже выяснилось, что найденный предмет оказался старым минометным снарядом диаметром 80 миллиметров.

Ранее неизвестный снаряд нашли рядом с ТЭЦ на севере Москвы. После обследования саперной группой информация о наличии взрывчатки не подтвердилась, снаряд лежал там со времен войны.