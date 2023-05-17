17 мая 2023, 19:24
Минометный снаряд времен Второй мировой нашли у АЗС в Зеленограде
Shot: минометный снаряд времен ВОВ обнаружили у АЗС в Зеленограде
В Зеленограде, рядом с автозаправкой, нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Боеприпас обнаружили около заправочной станции. О подозрительной находке сразу сообщили в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники полиции и саперы. Территорию оцепили.
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Позже выяснилось, что найденный предмет оказался старым минометным снарядом диаметром 80 миллиметров.
Ранее неизвестный снаряд нашли рядом с ТЭЦ на севере Москвы. После обследования саперной группой информация о наличии взрывчатки не подтвердилась, снаряд лежал там со времен войны.
ВОВ
Москва 2023
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