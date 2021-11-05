Армянка побила троих азербайджанцев «за оскорбление флага Армении» в Москве

Перепалка с девушкой закончилась для нескольких азербайджанцев в Москве крайне неожиданно. 23-летняя уроженка Армении шла по городу, на ней была одежда и спортивная сумка с армянским флагом. Азербайджанцам это не понравилось — они решили поссориться с девушкой, но встретили крайне жесткий отпор.

Выяснилось, что девушка профессионально занимается боями без правил. В момент перепалки она как раз возвращалась домой с очередной тренировки. Терпеть оскорбления она не стала и ответила мужчинам кулаками. О произошедшем сообщил Telegram-канал URA.ru.

Травмы после драки у азербайджанцев оказались достаточно серьезными. Одного из них доставили в госпиталь с переломом носа и костей черепа. Двое других участников ссоры пострадали значительно меньше.

Огромный общественный резонанс получила драка в Новых Ватутинках, где четверо мужчин избили отца маленького ребенка. Изначально предполагалось, что нападавшие — мигранты, но позже выяснилось: все они россияне и приехали в Москву из Оренбурга. Троих уже удалось задержать, еще одного разыскивают, его личность установлена.