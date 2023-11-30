Происшествия 30 ноября 2023, 16:07 Apple оштрафовали за незаконное хранение персональных данных Московский суд оштрафовал компанию Apple на 12 миллионов рублей Unsplash

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В Москве на 12 миллионов рублей оштрафовали компанию Apple за незаконное хранение персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд постановил оштрафовать Apple по части 9 статьи 13.11 КоАП Российской Федерации за повторное нарушение хранения и обработки персональных данных. Компания должна выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей.

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В октябре текущего года МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев перечислил способы защиты личной информации от злоумышленников. По его словам, уберечь данные помогут надежные пароли и двухфакторная аутентификация.