Технологии 17 июля 2023, 19:03 Россиян предупредили о массовой утечке данных. Пять способов защититься Аналитик Парфентьев: обезопасить личные данные от утечки можно, соблюдая дисциплину Freepik

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Сенатор Артем Шейкин призвал россиян поменять пароли от соцсетей. По его словам, пока закон об оборотных штрафах за утечки не принят, компании могут легкомысленно относиться к данным пользователей. Получив информацию из сервисов еды и доставок, злоумышленники способны добраться до банковских приложений и даже «Госуслуг». Как защититься от сетевых преступников, выяснил «360».

Утечка данных: массовая проблема?

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал «360», что утечки паролей из сервисов случаются часто, поскольку на такую информацию возникает устойчивый спрос, в том числе это подкрепляется черным рынком.

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Причина тому — маркетинговые цели: обладание данными позволяет подстраивать рекламу под конкретного пользователя.

Тем не менее, несмотря на случаи кражи личной информации, Пафентьев объяснил, что особых поводов переживать нет.

Я бы советовал не делать гигантской трагедии с утечкой данных, потому что на защиту в подобных преступлениях ориентирована судебная практика. Урван Парфентьев

Что можно сделать, чтобы обезопасить ценные данные?

Когда цифровые технологии проникают во все сферы жизни, важно защитить личную информацию. Для этого достаточно соблюдать основные правила.

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Используйте надежные пароли

Избегайте очевидных комбинаций и используйте комбинацию цифр, букв в разных регистрах и специальных символов.

Необходимо поддерживать дисциплину в плане защиты данных. Лучше регулярно менять входящие данные и воздержаться от использования одного пароля для социальных сетей и других сервисов. Урван Парфентьев

Будьте осторожны с публичными сетями Wi-Fi

Не стоит передавать важные данные, например о банковских картах, и пароли по открытым или ненадежным Wi-Fi сетям. Часто такие сети не защищены, и злоумышленники могут перехватить информацию.

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Включите двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная аутентификация добавит дополнительный уровень безопасности, требуя от пользователя установить не только пароль, но и дополнительный проверочный код или второе устройство для подтверждения входа в аккаунт.

«Когда, помимо логина и пароля, необходимо ввести дополнительный код, как правило, у злоумышленника возникает проблема. Но нужно думать и о защите устройства: целесообразно его надежно запароливать», — предупредил Урван Парфентьев.

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Будьте бдительны в социальных сетях

Не размещайте подробные персональные данные: адрес проживания или номера телефонов. Будьте осторожны с принятием запросов на добавление в друзья от незнакомых людей, так как это может быть попытка получить доступ к данным.

Обновляйте программное обеспечение и используйте антивирусы

Установите надежное антивирусное программное обеспечение и регулярно сканируйте свои устройства на наличие вредоносного ПО.

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Как сервисы защищают данные пользователей?

Серьезные организации — в первую очередь банковские — заинтересованы в поддержании конфиденциальности персональных данных и предотвращении кражи денег пользователей, добавил эксперт.

Они несут не только репутационные, но и финансовые риски, поэтому в тех же банках к вопросам сохранения данных относятся серьезнее, чем в пользовательских сервисах массового характера. Урван Парфентьев

Координатор Центра безопасного интернета подчеркнул, что за последнее время статистика случаев вывода денег без прямого участия пользователей значительно снизилась.

«Те времена, когда что-то делали программно-техническими методами, уходят в прошлое. В большинстве случаев главная задача злоумышленников — заставить самого пользователя совершить действие», — подытожил Парфентьев.