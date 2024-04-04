Происшествия 04 апреля 2024, 09:16 Апарт-отель Valo эвакуировали в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге эвакуировали апарт-отель Valo после сообщения о бомбе РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге из отеля Valo срочно вывели людей и персонал. Экстренную эвакуацию провели из-за сообщения о минировании, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, накануне поздним вечером в гостиницу Valo, расположенную на улице Салова, прибыли сотрудники Росгвардии, пожарные и бригада скорой.

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Одна из читательниц «Фонтанки» рассказала журналистам, что администрация отеля объявила по громкой связи о технических проблемах в здании, а также призвала клиентов покинуть территорию. Люди вышли на улицу, некоторые из них ждали окончания проверки отеля в автомобилях, ближайших кафе, а также в ТЦ «Континент».

«Фонтанка» пояснила, что перед этим в отель позвонили неизвестные и сообщили о заложенном в помещении взрывном устройстве. Администрация комплекса самостоятельно решила эвакуировать жильцов. Позже сотрудники полиции выяснили, что информация о минировании оказалась ложной.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в России началась волна «телефонного терроризма». Ложные звонки о минировании поступали с Украины.