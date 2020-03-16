Аниматор не признал свою вину в ожоге ребенка сухим льдом

Ведущая детского праздника отметила, что выполняла фокус с сухим льдом согласно инструкции. По мнению девушки, она не виновата в случившемся.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства инцидента.

Аниматор до сих пор не принесла извинения семье пострадавшего и продолжила свою работу.

Ранее девушка-аниматор решила показать гостям детского дня рождения фокус с сухим льдом. Она вылила на голову мальчика воду с твердым углекислым газом. Потерпевший получил ожоги головы и лица.