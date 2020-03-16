16 марта 2020, 15:56
Аниматор не признал свою вину в ожоге ребенка сухим льдом
Аниматор, которую обвиняют в ожогах четырехлетнего мальчика, не увидела своей вины. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на источники.
Ведущая детского праздника отметила, что выполняла фокус с сухим льдом согласно инструкции. По мнению девушки, она не виновата в случившемся.
В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства инцидента.
Аниматор до сих пор не принесла извинения семье пострадавшего и продолжила свою работу.
Ранее девушка-аниматор решила показать гостям детского дня рождения фокус с сухим льдом. Она вылила на голову мальчика воду с твердым углекислым газом. Потерпевший получил ожоги головы и лица.