Аниматор окатил 4-летнего мальчика сухим льдом в Москве

Ожогами головы и лица закончилась для четырехлетнего мальчика вечеринка с сухим льдом. Девушка-аниматор в разгар веселья вылила ему на голову воду с твердым углекислым газом. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Мама вызвала на дом для своего четырехлетнего сына аниматора, чтобы отметить день рождения, который был у него 25 февраля. В гости к московской семье приехала девушка и начала показывать фокусы с сухим льдом — он эффектно испаряется, если его бросить в воду.

В какой-то момент она опрокинула дымящуюся жидкость на ребенка. Мальчик получил ожоги первой и второй степеней 7% головы и лица. Врачи оказали ребенку первую помощь, однако в больницу забирать его не стали. Мать отказалась от госпитализации сына.

28 февраля в одном из банных комплексов Москвы, во время вечеринки, из-за сухого льда погибли люди. Блогерша-миллионщица Екатерина Диденко отмечала свой день рождения. Ее муж Валентин высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, прыгнул в воду и погиб. Из-за нехватки воздуха утонули еще два человека.