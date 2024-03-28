Происшествия 28 марта 2024, 22:47 «Ангел-хранитель есть». Маргарита Симоньян чуть не оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент теракта Симоньян рассказала, что чудом не оказалась в «Крокусе» в момент теракта РИА «Новости»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта вечером 22 марта. Об этом журналистка заявила в авторской программе «Ч.Т.Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily.

«Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в „Крокусе“. И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга», — рассказала Симоньян.

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По ее словам, из-за недопонимания ее коллеги приехали в ресторан в «Крокусе». Сама она задержалась на совещании. Когда она ехала по МКАД, ее знакомые предложили перенести встречу в Красногорск, раз уж все там собрались. Но Симоньян настояла на изначальном месте встречи.

После этого ее коллеги ушли из концертного зала. А когда они встретились в ресторане, пошли сообщения о теракте.

«И вот это вот все началось, и должны были мы быть в „Крокусе“. Ангел-хранитель, конечно, есть», — заключила Симоньян.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание. Жертвами теракта стали 143 человека.