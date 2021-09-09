Ангар загорелся около камчатской ТЭЦ

Ангар загорелся рядом с теплоэлектростанцией № 2 в Петропавловске-Камчатском. Пожар уже локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.

Информация о ЧП в ангаре, расположенного около теплоэлектроцентрали № 2 (ТЭЦ-2) поступила 9 сентября.

«Пожар локализован на площади 770 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет», — сказано в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба МЧС

На место прибыли спасатели. Всего там работают более 40 человек и 10 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причину пожара специалисты выяснят позднее.

Накануне пожар произошел в хозяйственной постройке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии. Огонь уже удалось потушить. Вертолет должен был доставить женщине продовольствие. Пламя охватило старые строения, огонь потушили три волонтера. Пламя повредило крышу и потолок здания. Агафья Лыкова известна как единственная живая представительница семьи староверов.