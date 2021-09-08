Хозпостройка отшельницы Агафьи Лыковой загорелась в Хакасии

Пожар произошел в хозяйственной постройке Агафьи Лыковой в Хакасии. Огонь уже удалось потушить. В скором времени вертолет доставит женщине продовольствие.

ЧП произошло 7 сентября в заповеднике «Хакасский». Огонь добрался до заимки отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом сообщили в МЧС региона.

По данным ведомства, пламя охватило старые строения, огонь потушили три волонтера. В результате случившегося повреждены крыша и потолок хозяйственной постройки.

«Утром 8 сентября борт Ми-8 МЧС России с рабочей группой Главного управления, спасателями и представителями санавиации направлен к месту происшествия для оценки ситуации», — сообщили в МЧС.

Также на борту вертолета находится друг отшельницы Николай Седов. Он передаст женщине продовольствия и узнает, в чем она нуждается. После будет принято решение об оказании дальнейшей помощи, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района.

Агафья Лыкова — единственная живая представительница семьи староверов, которых в 1978 году в Западных Саянах обнаружили советские геологи.