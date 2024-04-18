Происшествия 18 апреля 2024, 17:40 Один человек пострадал во время пожара в Красносельском районе Петербурга

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Пожар, в котором пострадал мужчина, случился днем 18 апреля в Красносельском районе Петербурга. Об этом написала газета «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

В однокомнатной квартире, расположенной на Ленинском проспекте, загорелась обстановка на площади 16 квадратных метров. На место ЧП прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Огонь удалось ликвидировать спустя 26 минут.

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Пострадавшего с ожогами доставили в медицинское учреждение.