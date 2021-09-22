Сотрудники МЧС подтвердили пропажу самолета Ан-26 под Хабаровском. Предположительно, он разбился в Большехехцирском заповеднике. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. К месту падения выдвинулась группа спасателей.

По предварительной информации, на борту судна находились шесть человек. Поиск затрудняется в связи с темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.

«В 11:45 (мск) поступило сообщение, что в 38 километрах от аэропорта Хабаровска с радаров пропал самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек. Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского СЦ. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту», — говорится в сообщении МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае пропал самолет Ан-26. Воздушное судно принадлежит Вооруженным силам. По данным РИА «Новости», самолет проводил технический полет и проверял систему связи.