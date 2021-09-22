Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. На борту воздушного судна находятся шесть человек, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Там уточнили, что судно принадлежит компании «Летные проверки и системы». Самолет выполнял технический полет, проверяя средства связи. Его уже ищут, на поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

По данным Telegram-канала «112», экипаж самолета не выходит на связь порядка 20 минут. По предварительной информации, он перестал выходить на связь, когда находился в 38 километрах от Хабаровска. По данным источника ТАСС, Ан-26 пропал в районе Хехцирского заповедника в Хабаровском крае.

Ранее самолет L-410 потерпел крушение недалеко от села Казачинского после вылета из Иркутска. На борту находились 16 человек — 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате крушения 12 человек пострадали, их госпитализировали, еще четверо — погибли. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Основными версиями случившегося считают ошибку пилота при выполнении маневра для посадки и отказ техники.