Амурского полицейского нашли мертвым в его квартире. Мужчина покончил с собой

В амурском городе Райчихинск полицейский свел счеты с жизнью. Тело мужчины нашли в его квартире. Начата служебная проверка.

Мертвого сотрудника правоохранительных органов обнаружили 12 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Амурской области.

«Основная версия произошедшего — самоубийство», — сказали в ведомстве, добавив, что на теле полицейского обнаружены огнестрельные ранения.

Погибший был 1994 года рождения. Работал в межмуниципальном отделе МВД России «Райчихинское».

На месте происшествия работают сотрудники Управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности. Прибыл и замначальника УМВД.

Причины и обстоятельства случившегося выяснят во время служебной проверки.

Накануне самоубийство совершил бывший глава автотранспортного управления ФСИН Виктор Свиридов. Он покончил с собой прямо в зале суда — на заседании по делу, в котором экс-чиновник проходил обвиняемым. Свиридову вменили вымогательство 10 миллионов рублей и должны были посадить на три года.