Самоубийство у всех на глазах. Как бывшего сотрудника ФСИН пропустили в суд с пистолетом

Бывший глава автотранспортного управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в московском суде. О том, как ему удалось пронести на заседание наградной пистолет, «360» поговорил с полковником внутренней службы ФСИН в отставке Василием Макиенко.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Сапожникова. 12 февраля подсудимый пришел на заседание в Чертановский суд столицы, где его приговорили к трем годам лишения свободы. Сам он вину отрицал. Судья постановила взять Свиридова под стражу, после чего осужденный совершил суицид.

Виктору Свиридову был 71 год. После ухода из полиции в 2014 году он несколько лет проработал в системе ФСИН. Адвокат погибшего рассказал, что у мужчины был рак четвертой стадии, жить ему оставалось около полугода. В Мосгорсуде отметили, что наказание Свиридову назначили ниже низшего предела.

После происшествия СК возбудил дело о халатности.

Предполагается, что Свиридов смог пронести оружие в суд, использовав отвлекающий маневр — фляжку со спиртным, которая зазвенела на рамке металлоискателя. Второй раз пенсионера МВД через рамку не проводить не стали.

Как рассказал «360» Василий Макиенко, участники процесса, которые находятся под подпиской о невыезде, добираются в суд самостоятельно, без конвоя. Это и позволило Свиридову взять с собой наградное оружие.

За охрану в суде и досмотр прибывших отвечает Федеральная служба судебных приставов. Помимо рамок у них имеются также ручные металлоискатели, поэтому пронести оружие в суд «достаточно сложно», считает экс-сотрудник ФСИН.

В данном случае что-то могло не сработать, либо сказался человеческий фактор, предположил эксперт. Он отметил, что Свиридов до вынесения приговора неоднократно был в здании суда и мог заметить «какие-то пробелы в организации охраны и досмотра».

При этом, по мнению Макиенко, подсудимый «хотя и носил форму ФСИН, был обычным автомобилистом (имеется в виду, руководил автомобильным отделом ФСИН — прим. ред.)» и вряд ли знал о тонкостях проноса запрещенных предметов в тюрьмы и колонии.

Наверное, этот трагический случай должен усилить бдительность. Если человека отправили под подписку о невыезде или применили другую меру, не связанную с лишением свободы, необходимо, если у него есть оружие, это оружие изымать. Василий Макиенко полковник внутренней службы ФСИН в отставке

Также эксперт выступил в целом против практики награждения именным оружием.

«Такая форма поощрения, к сожалению, широко практикуется во всех силовых ведомствах. Потом из-за этого происходит масса самоубийств, убийств членов семьи или убийств по неосторожности», — пояснил Макиенко.