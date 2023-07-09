09 июля 2023, 13:37
Американский флаг сожгли в центре Нижнего Новгорода
Молодые люди отобрали у девушки флаг США и подожгли в Нижнем Новгороде
Группа молодых людей отобрала у проходившей мимо девушки флаг в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний № 1».
На Большой Покровской улице вечером 8 июля девушка несла американский флаг, чем вызвала недовольство прохожих.
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«Езжай в свою Европу и там этим флагом маши», — скандировали они.
Один из молодых людей вырвал полотнище из рук девушки и поджег. Она потушила пламя и попыталась поднять флаг с земли. Сделать ей этого не дали: молодой человек схватил американский символ государственности и унес в сторону мусорного бака.
В региональном главке МВД сообщили «Подъему», что уточняют информацию об инциденте.
В конце июня сжегший Коран в Стокгольме уроженец Ирака пообещал, что проведет аналогичную акцию у иракского посольства. Мужчина заявил, что, кроме священной для мусульман книги, уничтожит флаг родной страны.
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