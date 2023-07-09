Происшествия 09 июля 2023, 13:37 Американский флаг сожгли в центре Нижнего Новгорода Молодые люди отобрали у девушки флаг США и подожгли в Нижнем Новгороде

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Группа молодых людей отобрала у проходившей мимо девушки флаг в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний № 1».

На Большой Покровской улице вечером 8 июля девушка несла американский флаг, чем вызвала недовольство прохожих.

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«Езжай в свою Европу и там этим флагом маши», — скандировали они.

Один из молодых людей вырвал полотнище из рук девушки и поджег. Она потушила пламя и попыталась поднять флаг с земли. Сделать ей этого не дали: молодой человек схватил американский символ государственности и унес в сторону мусорного бака.

В региональном главке МВД сообщили «Подъему», что уточняют информацию об инциденте.

В конце июня сжегший Коран в Стокгольме уроженец Ирака пообещал, что проведет аналогичную акцию у иракского посольства. Мужчина заявил, что, кроме священной для мусульман книги, уничтожит флаг родной страны.