Мир 30 июня 2023, 13:11 Мигрант собрался сжечь Корана и флаг Ирака возле посольства республики РИА «Новости»: сжегший Коран в Стокгольме захотел повторить акцию у иракского посольства Freepik

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Уроженец Ирака, который в первый день празднования исламского Курбан-байрама сжег в Стокгольме Коран, намерен в ближайшие 10 дней провести аналогичную акцию у иракского посольства. Об этом написало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«И кроме Корана сжечь еще и флаг своей Родины», — указано в сообщении.

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Акция вызвала бурную реакцию в мусульманских странах, а в самом Ираке прошли массовые протесты у шведского посольства. Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдать причастного к сожжению экземпляра Корана иммигранта из республики.

Полицейские в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана возле городской мечети в первый день праздника Курбан-байрам. Перед тем, как поджечь священную книгу мусульман, в нее бросили сало.

Россия решительно отвергла потакание религиозным радикалам со стороны Швеции. Министерство иностранных дел РФ заявило, что грош цена «демократии», которая ведет к произволу.

В Госдепе признали публичное сожжение Корана законным и заявили, что не видят оснований, которые бы помешали вступлению Швеции в НАТО. Генсек альянса назвал произошедший перформанс проявлением «свободы самовыражения».