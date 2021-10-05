Американский боец ММА умер спустя полтора месяца после поражения нокаутом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Торнтон скончался спустя полтора месяца после боя на голых кулаках. Причиной смерти спортсмена, которому было всего 38 лет, стали сильнейшие травмы, полученные на ринге.

Смертоносный бой состоялся 20 августа и продлился всего 19 секунд. В турнире BKFC Торнтон состязался с Диллоном Клеклером, который серией ударов за считанные секунды нокаутировал своего соперника. Торнтона после падения на ринг частично парализовало, сообщил сайт MMA Fighting. Его оперативно доставили в больницу, где обнаружили серьезные травмы.

У Торнтона оказался сильно поврежден спинной мозг. Это привело к заражению организма инфекцией. В госпитале боец провел несколько недель, но медики оказались бессильны — спортсмен скончался. Руководство BKFC уже выразило свои соболезнования всем родственникам американца.

В августе в Калининграде произошла трагедия на футбольном поле: вратарь из Советска Александр Шишмарев столкнулся с другим спортсменом и стал терять сознание. Поначалу медики решили, что это просто обычная травма, но потом состояние футболиста стало резко ухудшаться. Он умер в машине скорой помощи, так и не доехав до больницы.