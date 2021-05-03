Альпинистов нашли мертвыми на Эльбрусе. Они пропали больше недели назад

Спасатели нашли тела двух альпинистов на Эльбрусе. Девушка вместе с гидом пропали больше недели назад. Об этом сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

«На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида», — написала пресс-служба отряда в Instagram.

Источник фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Ранее сообщалось, что альпинистка отправилась на северный склон Эльбруса вместе с гидом. Группу ждали 21 апреля на поляне Азау, но она так и не вышла. Последний раз альпинисты выходили на связь 17 числа. Тогда они сказали, что остановились в 200 метрах от вершины и вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку» из-за непогоды.

На поиски альпинистов отправились спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.

В субботу, 1 мая, на Эльбрусе сорвался альпинист-одиночка. Мужчина получил травму головы, но его удалось найти и эвакуировать со склона. Спасатели передали пострадавшего альпиниста сотрудникам скорой медицинской помощи.