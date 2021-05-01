Сорвавшегося альпиниста спасли на Эльбрусе

Альпинист один поднимался на Эльбрус, но сорвался и получил травму. Спасатели нашли пострадавшего и спустили его с горы. Мужчину уже передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Сегодня, 1 мая 2021 года, в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус, на высоте пять тысяч метров альпинист-одиночка сорвался и получил травму», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

На место отправились шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС. Также специалисты взяли с собой две единицы техники. Поисково-спасательные работы удалось завершить вечером 1 мая.

«По уточненным данным, альпинист совершал тренировочное восхождение. Спасатели эвакуировали альпиниста с травмой головы на поляну Азау где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — отметили в пресс-службе.

Источник фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

В ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности. Спасатели призвали всех туристов быть предельно внимательными во время восхождения.