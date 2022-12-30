Происшествия 30 декабря 2022, 06:56 Алчевск в ЛНР обстреляли ракетами HIMARS — видео ВСУ выпустили по Алчевску в ЛНР 12 ракет РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Алчевск. Они выпустили по нему 12 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом рассказало представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

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Удар нанесли 30 декабря в 01:15, использовав 12 ракет. Видео показал Telegram-канал «Алчевские новости». Камера сняла выстрелы со стороны Васильевки, в объектив попала яркая вспышка и не меньше пяти громких хлопков. Спустя некоторое время ВСУ обстреляли Стаханов и Брянку еще семью аналогичными ракетами.

В начале декабря украинские войска ударили по общежитиям Донбасского государственного института. Одно здание обрушилось с девятого по шестой этажи, два других остались без остекления. Погибли три человека, еще не меньше пяти госпитализировали.