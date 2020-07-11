11 июля 2020, 13:03
Акула загрызла подростка в Австралии
Подросток в Австралии погиб из-за нападения акулы во время занятий серфингом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.
Молодого человека вытащили на берег и оказали первую помощь. Несмотря на это, он скончался от полученных травм прямо на месте. В результате правительство приняло решение закрыть все ближайшие пляжи.
Ранее гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе Японии. Известно, что эти животные обитают на большой глубине, поэтому увидеть их можно очень редко и они почти не изучены. Питается эта разновидность акул планктоном.
Нашли акулу примерно в восьмистах метрах от берега префектуры Тиба, ее размер составил около шести метров. Дайвер заснял животное, а потом отпустил в океан. Как она попала так близко к поверхности, пока непонятно.