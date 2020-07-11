Акула загрызла подростка в Австралии

Молодого человека вытащили на берег и оказали первую помощь. Несмотря на это, он скончался от полученных травм прямо на месте. В результате правительство приняло решение закрыть все ближайшие пляжи.

Ранее гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе Японии. Известно, что эти животные обитают на большой глубине, поэтому увидеть их можно очень редко и они почти не изучены. Питается эта разновидность акул планктоном.

Нашли акулу примерно в восьмистах метрах от берега префектуры Тиба, ее размер составил около шести метров. Дайвер заснял животное, а потом отпустил в океан. Как она попала так близко к поверхности, пока непонятно.