    12 июня 2020, 11:31

    Гигантская редкая акула попала в сети в Токийском заливе

    Дарья Морозова

    Гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе Японии. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал NHK.

    Известно, что эти животные обитают на большой глубине, поэтому увидеть их можно очень редко и они почти не изучены. Питается эта разновидность акул планктоном.

    Нашли акулу примерно в восьмистах метрах от берега префектуры Тиба, ее размер составил около шести метров. Дайвер заснял животное, а потом отпустил в океан.

    Как она попала так близко к поверхности, пока непонятно.