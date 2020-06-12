Гигантская редкая акула попала в сети в Токийском заливе

Известно, что эти животные обитают на большой глубине, поэтому увидеть их можно очень редко и они почти не изучены. Питается эта разновидность акул планктоном.

Нашли акулу примерно в восьмистах метрах от берега префектуры Тиба, ее размер составил около шести метров. Дайвер заснял животное, а потом отпустил в океан.

Как она попала так близко к поверхности, пока непонятно.