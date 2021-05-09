«Активная, любит пожрать». Ребенка выставили «на продажу» в Брянске

В Брянске на сайте Avito выложили объявление о продаже малолетней «девочки Даши», которую предложили забрать бесплатно. Шутника уже разыскивают полицейские, сообщило издание «Брянские новости».

Объявление разместили в разделе для продажи домашних животных. Было написано, что продается «девочка Даша». В описании указано, что это собака породы шпиц, а на фото изображен маленький ребенок.

«„Девочка Даша“ очень активная, плаксивая, любит пожрать», — написал автор объявления.

Был указан и адрес, по которому располагается девятиэтажный многоквартирный дом.

Брянские правоохранители уже начали искать того, что решил так неудачно пошутить.

Само объявление на Avito уже недоступно.

В январе в Бурятии школьники в шутку разместили в интернете объявление о продаже своего одноклассника. После этого с детьми-шутниками провели разъяснительную беседу. Мать ребенка, фотографию которого его сверстники разместили на Avito, тогда рассказала «360», что дети дружат с детского сада и никогда не конфликтовали. В отношении ребят не стали возбуждать административное дело в силу их возраста.