«Урок на будущее»: мама школьника из Бурятии рассказала, кто выставил ее сына на продажу

Объявление о продаже школьника в Бурятии в шутку разместили его одноклассники. Мать ребенка рассказала «360», что ребята дружат с детского сада и между ними не возникало конфликтов.

«Они с этим мальчиком с детского сада дружат, поэтому я не знаю, у меня даже мыслей плохих нету», — сообщила женщина.

Мать мальчика призналась, что узнала о случившемся, когда в дело вмешалась уже полиция и ее позвали в школу.

«Я в шоке была, конечно, но ничего… Они извинились, дети есть дети, что сделаешь-то. Увидели где-то уже такое объявление и решили тоже пошутить, видимо», — сказала она.

По словам женщины, объявление вскоре было удалено, однако новость об этом все равно разнеслась по Сети.

«Они извинились. И родители, и дети переживают до сих пор, для нас вообще это уже и шок, и стресс какой-то начинается уже. Уже забыть бы все это, как страшный сон», — призналась мать ребенка. По ее словам, ребята пообещали, что больше не будут так шутить, и для них это будет уроком на будущее.

Детский омбудсмен Наталья Ганькина ранее сообщила, что по факту ее обращения правоохранительные органы в кратчайшие сроки были установлены подростки, проживающие в Кяхтинском районе республики, разместившие объявление.

«В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности», — написала Ганькина на своей странице в Facebook.