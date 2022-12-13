Происшествия 13 декабря 2022, 22:34 Активистки облили кремом картину на выставке «Найти Бэнкси» в Петербурге В Петербурге активистки облили кремом от прыщей картину на выставке «Найти Бэнкси» Публичное достояние

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Активистки движения против косметики измазали кремом от прыщей картину на выставке «Найти Бэнкси» в Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Выставка проходит в пространстве ЦЕХ Севкабель Порта. Картину в золотой раме под названием «Венера» облили белым кремом. Брызги попали и на стену. По данным Telegram-канала «78 Новости», полотно серьезно пострадало. Его не поместили под защитное стекло на время выставки. Но картина оказалась дубликатом известной работы.

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«Будем ее снимать, возможно, нужно будет реставрировать, пока неизвестно, потому что не знаем, чем конкретно облили», — сказал организатор выставки.

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После ака вандализма активистки начали говорить о бодипозитиве и выкрикивать лозунг «Стоп косметика!» Организаторы выставки договорились с демонстрантами мирным путем и отказались обращаться в полицию. Предполагается, что активистки возместят ущерб.

По всей Европе проходят перформансы от экоактивистов, которые портят объекты культуры. Демонстранты движения Ultima Generazione высыпали порядка восьми килограммов муки на автомобиль, разрисованный легендарным Энди Уорхолом. Это случилось на выставке в арт-пространстве «Фаббрика дель Вапоре» в Милане.

Также экоактивисты пытались испортить картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в музее Палаццо Бонапарте в Риме, но она была под стеклом и не пострадала.