23 апреля 2024, 16:32
Актера из рекламы «Пепси» поймали в Подмосковье с килограммом кокаина
Baza: актера Агафонова задержали в Люберцах с килограммом кокаина в автомобиле
Полиция обнаружила килограмм кокаина в автомобиле 37-летнего актера Евгения Агафонова, известного по рекламам «Пепси» и «Снежной королевы». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, мужчину задержали на улице 8 Марта днем 9 апреля. Сотрудники правоохранительных органов досмотрели его машину и обнаружили в багажнике пакет с порошкообразным веществом. Вес свертка составил 1006 граммов. Экспертиза установила, что в пакете был кокаин.
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Против Агафонова возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее в Москве задержали с мефедроном актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов». Его остановили на Белорусском вокзале.
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