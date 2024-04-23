Происшествия 23 апреля 2024, 16:32 Актера из рекламы «Пепси» поймали в Подмосковье с килограммом кокаина Baza: актера Агафонова задержали в Люберцах с килограммом кокаина в автомобиле РИА «Новости»

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Полиция обнаружила килограмм кокаина в автомобиле 37-летнего актера Евгения Агафонова, известного по рекламам «Пепси» и «Снежной королевы». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, мужчину задержали на улице 8 Марта днем 9 апреля. Сотрудники правоохранительных органов досмотрели его машину и обнаружили в багажнике пакет с порошкообразным веществом. Вес свертка составил 1006 граммов. Экспертиза установила, что в пакете был кокаин.

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Против Агафонова возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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