20 февраля 2024, 18:59
Актера Прокопьева задержали в Москве с пакетом наркотиков
РЕН ТВ: в Москве задержали с наркотиками актера Прокопьева из сериала «Громовы»
Актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», задержали в Москве 17 февраля с пакетом наркотиков. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, актера остановили на Белорусском вокзале.
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«Он находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил собеседник.
Согласно данным проведенной экспертизы, в свертке у актера обнаружили синтетический наркотик мефедрон. О количестве найденных запрещенных веществ не сообщалось.
Накануне военкора Андрея Коца задержали с марихуаной на северо-востоке Москвы. По данным Telegram-канала Baza, он забрал закладку — пакет с двумя граммами наркотика — недалеко от собственного дома. При этом комментировать произошедшее журналист отказался.
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