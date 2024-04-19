Происшествия 19 апреля 2024, 04:33 Актера и участника СВО Михаила Мамаева госпитализировали с травмой глаза РИА «Новости»

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Актера и участника специальной военной операции Михаила Мамаева госпитализировали с травмой. Он опубликовал снимок из больничной койки у себя в Telegram-канале.

«Полна теплом больничная палата — итог моих последних пары лет. Весна — как это много для солдата, как важен этот мирный теплый свет!» — написал он стихотворение под снимком.

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Судя по фотографии, у артиста травма глаза.

Ранее Мамаев рассказал, как его не пустили на съемки шоу «Привет, Андрей» из-за бейсболки с флагом России. По его словам, он специально приехал на передачу из зоны СВО. Когда мужчина оказался в студии, его попросили снять головной убор. На вопрос «Почему?» бойцу ответили, что в шоу с развлекательной тематикой избегают темы спецоперации.