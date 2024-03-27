Происшествия 27 марта 2024, 20:49 «Агрессия понеслась». Оправдавшая теракт в Crocus City Hall россиянка объяснилась МВД: оправдавшая теракт в «Крокусе» жительница Липецка заявила, что была пьяна РИА «Новости»

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Липецкие полицейские установили личность местной жительницы, оправдавшей теракт в Crocus City Hall во время онлайн-стрима. Женщина объяснила свои слова действием алкоголя. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Сотрудники полиции допросили подозреваемую и провели обыск по месту ее жительства.

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«И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. <…> Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала», — заявила подозреваемая полицейским.

Полицейские проведут проверку и комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что жительница Липецкой области во время онлайн-стрима в соцсетях цинично выразилась о нападении на Crocus City Hall. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта, и выразила сожаление, что их не было больше. Свои слова блогерша объяснила тем, что у нее погиб сын в зоне СВО, а москвичам якобы нет дела до погибших бойцов.