27 марта 2024, 20:49
«Агрессия понеслась». Оправдавшая теракт в Crocus City Hall россиянка объяснилась
МВД: оправдавшая теракт в «Крокусе» жительница Липецка заявила, что была пьяна
Липецкие полицейские установили личность местной жительницы, оправдавшей теракт в Crocus City Hall во время онлайн-стрима. Женщина объяснила свои слова действием алкоголя. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».
Сотрудники полиции допросили подозреваемую и провели обыск по месту ее жительства.
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«И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. <…> Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала», — заявила подозреваемая полицейским.
Полицейские проведут проверку и комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что жительница Липецкой области во время онлайн-стрима в соцсетях цинично выразилась о нападении на Crocus City Hall. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта, и выразила сожаление, что их не было больше. Свои слова блогерша объяснила тем, что у нее погиб сын в зоне СВО, а москвичам якобы нет дела до погибших бойцов.
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Стрельба в Crocus City Hall
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