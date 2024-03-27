Криминал 27 марта 2024, 06:20 Липецкую стримершу за высказывания о теракте в Crocus City Hall проверит полиция Полиция Липецкой области начала проверку после слов женщины о теракте РИА «Новости»

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Жительница Липецкой области в соцсетях сделала провокационное заявление о теракте в Crocus City Hall. Она заявила о небольшом, по ее мнению, количестве жертв. Управление МВД России по Липецкой области организовало проверку, сообщил ГТРК.

Женщина провела стрим вечером 25 марта. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта, а их количество, по ее мнению, недостаточно. Блогерша обвинила жителей Москвы в том, что их не беспокоили погибшие в зоне проведения спецоперации.

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По информации телеканала, на следующий день она пыталась оправдаться за свои слова. Женщина заявила, что находилась под действием алкоголя и неправильно выразилась. Полиция начала проверку.

Из-за высказываний о теракте в Красногорске задержали мужа бывшего гендиректора АНО «Новая Голландия». Из-за скандала женщина уволилась из организации.