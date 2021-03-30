Африканский знахарь задохнулся при попытке воскреснуть под песни прихожан

Африканский знахарь погиб при попытке провести воскрешение на глазах у прихожан. 22-летний лекарь обратился в церковь и попросил священника помочь ему с погребением, но тот ему отказал, написал сайт Vse42.ru.

Мужчина начал сам копать могилу. Посетители храма заинтересовались этим действом и согласились забросать знахаря землей. После этого они стали петь призывы, чтобы тот быстрее «воскрес», сообщил сайт «Дни.ру».

Молодому человеку не удалось самостоятельно выбраться из-под земли. Когда тело откопали, оказалось, что лекарь задохнулся.

Недавно близкие британского полковника в отставке Рона Бэка огорчились, узнав из новостей о смерти приятеля. Спустя время якобы покойный военный объявился живым. Бэк принялся звонить боевым товарищам, которых удивил своим «воскрешением».

Военный разобрался в ситуации и пришел к выводу, что слух о его смерти, вероятно, распространил один из его бывших сослуживцев во Франции. При разговоре тот рассказал, что услышал о его кончине от знакомого, который, в свою очередь, прочитал об этом в прессе. Бэк признался, что ложный некролог развеселил его.