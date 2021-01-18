Британский ветеран «воскрес» после ложного некролога

Проживающий в Нью-Милтоне 84-летний отставной военный неожиданно наткнулся на собственный некролог, опубликованный в армейской газете. Бэк прочитал статью, которая была наполнена не только фактами из его многолетней военной биографии, но и новостью о смерти. Ветеран удивился, что вся информация, помимо его кончины, была верной.

Весть о преждевременной смерти Рона дошла и до его супруги, а также друзей. Информацию принял за чистую монету и Королевский легион — организация помощи ветеранам, в которой Бэк председательствует. Сомнения возникли после того, как в канцелярию обратился один из членов легиона, сообщивший, что Рон на самом деле жив. После этого с ветераном связалась секретарь и удостоверилась, что с ним все в порядке.

Бэк после этого принялся звонить своим боевым товарищам, которых удивил своим «воскрешением». Британский военный разобрался в ситуации и пришел к выводу, что слух о его смерти, вероятно, распространил один из его бывших сослуживцев во Франции. При разговоре тот рассказал, что услышал о его кончине от знакомого, который, в свою очередь, прочитал об этом в прессе. Бэк признался, что ложный некролог развеселил его.