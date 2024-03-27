Общество 27 марта 2024, 05:10 Россиян предупредили о новом виде мошенничестве после теракта в Crocus City Hall Роскачество: аферисты начали использовать имена жертв теракта для сбора средств Freepik

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Мошенники могут использовать опубликованные данные жертв теракта в Crocus City Hall для создания фейковых копий страниц в соцсетях и мессенджерах ради сбора средств. Об этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал РИА «Новости».

По его словам, публикация списка имен пострадавших во время теракта только упростит работу мошенников при создании поддельных страниц жертв или их родственников.

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«Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что-то или иное имя находится в официальном списке пострадавших», — подчеркнул Кузьменко.

Эксперт посоветовал перед отправкой денег в благотворительный фонд для начала убедиться, что эта организация существует и официально зарегистрирована.

Кроме того, не нужно переводить деньги на карту или по номеру телефона. Мошенники часто торопят свои жертвы, пытаются воздействовать на эмоции, стремясь, чтобы у них отключилось критическое мышление. По словам Кузьменко, это все приемы из социальной инженерии.

Ранее певец Shaman заявил, что направит все полученные от концерта в Ессентуках средства на помощь пострадавшим в Crocus City Hall.