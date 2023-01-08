Происшествия 08 января 2023, 07:42 Пассажирский самолет застрял в снегу при взлете в аэропорту Перми «МК»: пассажирский лайнер не смог взлететь и застрял в сугробе в Перми

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Самолет компании «Победа», который следовал рейсом 6512, не смог взлететь в аэропорту Перми. Лайнер застрял в сугробе, сообщил «МК».

Вылет рейса, запланированный на 6:00 по местному времени сначала перенесли на час из-за сильного снегопада. Но в назначенное время лайнер не смог взлететь, потому что увяз в снегу. Информация о пострадавших уточняется.

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«Мы стояли на взлетке, начали разгоняться и улетели в левую сторону», — рассказал подробности инцидента очевидец.

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Когда снег расчистили и к лайнеру смогла подъехать техника, пассажиров вывезли в помещение. Температура воздуха в Перми сейчас -34 градуса.

По данным онлайн-табло аэропорта, семь рейсов задерживаются. Их вылет запланировали на 10:00 –11:35 по местному времени.

Вечером в субботу, 7 января, самолет рейса Мурманск — Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью.