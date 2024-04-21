Происшествия 21 апреля 2024, 19:06 Аэропорт Кишинева «заминировали» второй раз за сутки Людей эвакуировали из аэропорта Кишинева после сообщения о минировании РИА «Новости»

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Администрация Кишиневского международного аэропорта получила анонимное сообщение о том, что якобы помещения воздушной гавани заминированы. После этого людей и персонал экстренно эвакуировали из здания, сообщило РИА «Новости».

«Всех пассажиров и служащих аэропорта эвакуировали. Мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД», — уточнила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицкая.

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По данным издания, за последние 24 часа это уже второй случай в аэропорту Кишинева.

Представители Пограничной полиции уточнили, что прошлой ночью поступило сообщение о минировании аэропорта и одного из бортов. После проверки выяснилось, что информация о взрывных устройствах была ложной.

Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали отель Valo. Клиентов и сотрудников гостиницы вывели экстренно на улицу из-за сообщения о минировании.