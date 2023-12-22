22 декабря 2023, 18:04
Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме после ограничений на вылет
Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме после отмены частичных ограничений на вылет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу компании.
Решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров по инициативе Государственной корпорации по организации воздушного движения. Введенные меры не сказались на графике рейсов. При это прилет осуществлялся в штатном режиме.
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«Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — уточнили в пресс-службе аэропорта.
Ограничительные меры вводили из-за атаки беспилотника, который силами ПВО удалось сбить в городском округе Подольск в Подмосковье. В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.
Беспилотники
Аэропорт Домодедово
Москва 2023
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