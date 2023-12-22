Происшествия 22 декабря 2023, 16:20 Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике Мэр Москвы Собянин: при отражении атаки БПЛА в Подольске никто не пострадал РИА «Новости»

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В результате отражении атаки беспилотника силами ПВО в городском округе Подольск в Подмосковье никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

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Собянин добавил, что в данный момент на месте падения беспилотника работают специалисты экстренных служб.

В пресс-службе Минобороны добавили, что летательный аппарат сбили около 14:40 минут.

Несколько дней назад другой беспилотник сбили в Одинцовском городском округе. Тогда также обошлось без жертв и разрушений.

Позже появились сообщения о дроне, упавшем под Наро-Фоминском в районе Краснопресненского пруда. Официально эту информацию не подтверждали.