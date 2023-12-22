22 декабря 2023, 16:20
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике
Мэр Москвы Собянин: при отражении атаки БПЛА в Подольске никто не пострадал
В результате отражении атаки беспилотника силами ПВО в городском округе Подольск в Подмосковье никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.
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Собянин добавил, что в данный момент на месте падения беспилотника работают специалисты экстренных служб.
В пресс-службе Минобороны добавили, что летательный аппарат сбили около 14:40 минут.
Несколько дней назад другой беспилотник сбили в Одинцовском городском округе. Тогда также обошлось без жертв и разрушений.
Позже появились сообщения о дроне, упавшем под Наро-Фоминском в районе Краснопресненского пруда. Официально эту информацию не подтверждали.
Подольск
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Сергей Собянин
ПВО
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