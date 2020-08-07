«Аэрофлот» рассказал о неисправности на вылетевшем в Москву самолете

Вылетевший из Ставрополя самолет «Аэрофлота» подал сигнал тревоги и сел в столичном аэропорту. Посадка прошла штатно, а на борту оказалась неисправна система кондиционирования.

«Самолет рейсом из Ставрополя штатно совершил посадку в Шереметьево в 16:52. Ранее борт сообщил о неисправности системы кондиционирования», — сообщили «360» в пресс-службе «Аэрофлота».

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из аэропорта Ставрополя и подал сигнал тревоги за полчаса до посадки в Шереметьево. После этого самолет начал снижаться и какое-то время летел на высоте чуть более трех тысяч метров. Предварительной причиной подачи сигнала тревоги назвали техническую неисправность на борту лайнера.