СМИ: вылетевший в Москву самолет SSJ100 подал сигнал тревоги и стал снижаться

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги. К такому решению пилотов могла привести возможная техническая неисправность.

«Самолет SSJ100 рейсом Ставрополь — Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться», — привел ТАСС слова источника в авиационных службах.

Источник фото: flightradar24.com

Сейчас лайнер «Аэрофлота» находится на высоте чуть более трех тысяч метров. Предполагается, что самолет приземлится в аэропорту в 16:49 по московскому времени. По предварительной информации, к подаче сигнала тревоги могла привести техническая неисправность на борту.

«360» направил соответствующий запрос в авиакомпанию «Аэрофлот».