Происшествия 24 марта 2024, 00:19 «Аэрофлот» бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших Компания «Аэрофлот» бесплатно перевезет близких пострадавших и жертв теракта РИА «Новости»

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Авиакомпания «Аэрофлот» предоставит бесплатный перелет в Москву и из нее родственникам пострадавших и жертв теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Такую же услугу окажет компания «Россия». Бесплатный перелет предоставят супругам, родителям, детям, дедушками, бабушкам, внукам, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также родителям жены или мужа.

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«Перелет оформляется в соответствии со списками, опубликованными на сайте Министерства здравоохранения Московской области», — отметили в компании.

Для предварительного бронирования билета можно обратиться в в контакт-центр или в офисы продаж перевозчика.

ВТБ, МТС Банк и Почта Банк сообщили о списании задолженностей по кредитам погибших при теракте в Crocus City Hall. МТС Банк предоставит пострадавшим кредитные каникулы.