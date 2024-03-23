Общество 23 марта 2024, 22:32 ВТБ, МТС Банк и Почта Банк спишут кредиты погибших при теракте в Crocus City Hall ВТБ, МТС Банк и Почта Банк спишут кредиты погибших при теракте РИА «Новости»

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Задолженности по кредитам погибших при теракте в Crocus City Hall спишут в трех банках: ВТБ, Почта Банк и МТС Банк. Об этом РИА «Новости» сообщили в кредитных организациях.

«ВТБ спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время вчерашнего теракта», — сообщил банк агентству.

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В Почта Банке отметили, что спишут задолженности по кредитам после публикации окончательных списков погибших и пострадавших. МТС Банк спишет задолженности жертв теракта, пострадавшим предоставит кредитные каникулы.

Список погибших в Crocus City Hall опубликовали на официальном сайте МЧС России. Перечень будут дополнять по мере подтверждения личностей погибших судмедэкспертами.