23 марта 2024, 22:32
ВТБ, МТС Банк и Почта Банк спишут кредиты погибших при теракте в Crocus City Hall
ВТБ, МТС Банк и Почта Банк спишут кредиты погибших при теракте
Задолженности по кредитам погибших при теракте в Crocus City Hall спишут в трех банках: ВТБ, Почта Банк и МТС Банк. Об этом РИА «Новости» сообщили в кредитных организациях.
«ВТБ спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время вчерашнего теракта», — сообщил банк агентству.
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В Почта Банке отметили, что спишут задолженности по кредитам после публикации окончательных списков погибших и пострадавших. МТС Банк спишет задолженности жертв теракта, пострадавшим предоставит кредитные каникулы.
Список погибших в Crocus City Hall опубликовали на официальном сайте МЧС России. Перечень будут дополнять по мере подтверждения личностей погибших судмедэкспертами.
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